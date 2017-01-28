«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 15 февраля продолжат регулярные рейсы по маршруту Баку-Гянджа, а также с 17 февраля — по маршруту Баку-Габала.

Как сообщили в пресс-службе компании ЗАО «AZAL», рейсы Баку-Гянджа будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а рейсы в Габалу – по пятницам и воскресеньям.

Вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев (GYD) в 11:05, прибытие в Международный аэропорт Гянджи (KVD) в 12:05. Обратный рейс из Гянджи будет вылетать в 13:05, прибытие в Баку – в 14:05.

Рейс из Баку в Габалу будет вылетать в 16:30, прибытие в Международный аэропорт Габалы (GBB) в 17:25. Обратный рейс будет вылетать из в 18:15, прибывать в Баку в 19:10.

Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям была установлена Тарифным советом Азербайджана и по направлению Баку-Гянджа составила 56 манатовв одну сторону, по маршруту Баку-Габала — 48 манатов.