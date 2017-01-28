Сегодня существую силы, которые хотят исказить суть политики, проводимой правящей партией «Ени Азербайджан».

Как передает Тренд, об этом сказал вице-премьер, зампредседателя — исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

По его словам, такие силы существуют как внутри страны, так и за ее пределами.

«Однако их немного, и они не могут оказать какое-либо влияние на настроения в обществе либо создать какие-то проблемы и препятствия для достижения успехов в результате проводимой политики», — сказал Ахмедов в ходе своего выступления на мероприятии Молодежного объединения ПЕА, посвященном итогам прошлого года и Дню молодежи, который отмечается 2 февраля.

Вице-премьер отметил, что азербайджанское общество переживает период новых серьезных реформ.

«Это говорит о том, что предыдущие реформы достигли своей цели, поэтому было положено начало новому этапу реформ. Есть большая необходимость в том, чтобы сегодня общество правильно поняло и утвердило эти изменения. Общество должно правильно понять и оценить, каким целям служат реформы и на что нацелен этот процесс. Я считаю, что общественная поддержка является одним из важных факторов, обуславливающих успешную реализацию реформ», — сказал вице-премьер.