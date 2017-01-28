29 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, снег.

Завтра в столице прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3°С мороза, днем — 1-4°С тепла, в Баку — ночью около 0-2°С мороза, днем — 1-3°С тепла. Ночью и утром на дорогах возможен гололед.

Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., относительная влажность — 85-95%.

29 января в районах Азербайджана временами ожидается снег, в некоторых местах интенсивного характера. Днем в большинстве районов ожидается прекращение осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5°С мороза, днем — 2-6°С тепла, в горах ночью 8-13°С мороза, днем 0-5°С мороза. На дорогах будет гололедица.