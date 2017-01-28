Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг раскритиковал инициативы президента США Дональда Трампа в области ужесточения миграционного контроля, сообщает RT.

«Как многие из нас, я обеспокоен последствиями недавних распоряжений, подписанных президентом Трампом», — сообщил Цукерберг на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что его предки были выходцами из Германии, Австрии и Польши, а родители его жены Присциллы Чан приехали из Китая и Вьетнама.

«Соединённые Штаты — это страна беженцев, и мы должны гордиться этим», — уверен глава Facebook.

По его мнению, властям стоит сконцентрироваться на тех, «кто действительно представляет угрозу», при этом «оставить двери открытыми для беженцев и нуждающихся в помощи».