«Распоряжение президента Ильхама Алиева о проведении восстановительных работ в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мерджанлы – исторический шаг, предвестник великих событий».

Как заявил вице-премьер Али Ахмедов, таким образом Азербайджан вновь доказал свою решительность в вопросе возвращения оккупированных земель. «Восстанавливая это село мы показываем всеми миру высокий боевой дух, посылаем месаж как международным организациям, созданным для решения нагорно-карабахского конфликта, так и армянской стороне, временно оккупировавшей наши земли. Позиция нашего общества заключается в том, что Азербайджан любой ценой вернет свои земли, восстановит свою территориальную целостность», -цитирует слова А.Ахмедова АПА.

Он добавил, что работы в селе Джоджуг Мерджанлы будет вести государство: «Но думаю, что по мере освобождения наших земель международные организации будут выделять гранты на их восстановление».