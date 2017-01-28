Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал указы главы США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой, а также об ужесточении миграционной политики, включая временный запрет въезда людей из некоторых мусульманских стран, включая Иран, сообщает RT.

«Сегодня не время строить стены между народами. Они (США) забыли, как рухнула Берлинская стена»? — приводит слова Роухани телеканал Press TV.

Глава Ирана отметил, что «если между народами существуют стены — они должны быть разрушены».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Также сообщалось, что Трамп в рамках ужесточения миграционной политики может ввести временный запрет на въезд в США для граждан Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.