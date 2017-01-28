В связи со снежными и морозными погодными условиями в Азербайджане в некоторых регионах наблюдались проблемы на дорогах, однако они устранены и в движении автомобилей нет никаких ограничений».

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного государственного управления дорожной полиции, полковник полиции Камран Алиев.

По его словам, больше всего заснежены дороги на территории Хачмазского и Губинского районов: «Однако в результате предпринятых мер и посыпания песком автомобили беспрепятственно движутся по дорогам».

Начальник отдела отметил, что в целом, движение на дорогах нормальное. никаких серьезных проблем нет: «В горных и предгорных районах на дорогах отмечается гололедица. Водители должны быть внимательными, лицам, не имеющим опыт вождения при таких погодных условиях, рекомендуется не пользоваться транспортными средствами».