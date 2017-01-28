Власти Франции запретили безлимитные аппараты с газировкой и сладкими напитками в ресторанах, кафе, столовых и других заведениях общественного питания с целью снизить риск развития ожирения у населения.

Согласно новому закону, рестораны больше не смогут предлагать своим клиентам безлимитный доступ к сладким напиткам за фиксированную цену или бесплатно, то есть когда посетитель покупает стакан и может наполнять его сколько угодно раз. По информации BBC News, в число запрещенных напитков попали безалкогольные напитки с сахаром или подсластителями, в том числе спортивные напитки.

По данным Статистического управления Европейского союза, уровень ожирения во Франции у взрослых людей составляет 15,3%, это чуть ниже, чем в целом по Европы. Однако в возрасте старше 30 лет лишний вес набирают почти 57% французов и 41% француженок. И этот показатель продолжает расти.