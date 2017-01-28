Глава Мексики Энрике Пенья Ньето распорядился о выделении 1 млрд песо ($47,5 млн) на разработку методов консульской защиты своих граждан, проживающих на территории США.

Предполагается, что деньги в бюджеты найдутся за счет отказа от строительства Национального избирательного института.

Президент «попросил, чтобы в Палате депутатов и Сенате были созданы группы законодателей, которые могли бы действовать совместно с исполнительной властью в выработке государственной политики и конкретных мер», сказал журналистам спикер мексиканского сената Пабло Эскудеро.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях пересмотреть торговые соглашения с соседом, выселить мексиканских иммигрантов и построить стену на границе. Президент Ньето в итоге отменил официальный визит в США.