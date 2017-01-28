Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 8 раз, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджылы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении, — позиции, расположенные в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Физулинского и Джабраильского районов.