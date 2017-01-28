Дональд Трамп, как полагают, планирует ограничить въезд в США гражданам семи государств Африки и Ближнего Востока, где основной религией выступает ислам. Марк Ши, корреспондент Би-би-си, изучил статистику выдачи въездных виз в США, чтобы понять, прослеживается ли в ней антиисламская направленность. В статье говорится:

В распоряжении Би-би-си оказался документ, который выглядит как проект президентского указа Дональда Трампа об ограничении выдачи виз гражданам определенных государств.

В документе восемь страниц. Это перечень шагов, которые президент хочет предпринять для приостановки выдачи виз лицам, проживающим в странах, которые США считают рассадником воинствующего исламизма и, как результат, угрозой своей безопасности.

Адвокаты, занимающиеся вопросами иммиграции, полагают, что ограничения коснутся Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена, основная часть населения которых исповедует ислам.

Гражданам этих стран, в том числе беженцам, будет очень сложно въехать в Америку. Впрочем, серьезные трудности они испытывают уже сейчас.

Как ожидается, планируемые ограничения не должны затронуть беженцев из этих стран, спасающихся от преследований на религиозной почве.

Мы изучили статистику отказов в американской визе, чтобы понять, имеются ли антиисламские настроения в миграционных службах США.

Кому нужна виза?

Если вы не гражданин страны, у которой есть соглашение с США о краткосрочном безвизовом въезде, для рабочей или туристической поездки по Америке вам придется обратиться в посольство за визой. Обычно это мультивиза категории В.

Граждане всех семи государств, которых может коснуться запрет, уже сталкивались с проблемами. Вероятность того, что в выдаче визы им откажут, для них довольно высока, но в основную группу риска входят только Сомали и Сирия.

В 2015 году США посетили больше 35 тысяч иранцев.

Жителям каких стран чаще всего отказывают в визе, а для кого этой проблемы не существует совсем? Правда ли, что государства с преимущественно мусульманским населением, испытывают самые серьезные трудности? Посмотрим на данные за 2016 год.

Страны, в которых идет война

Высок процент тех, кому отказали в визе, среди граждан стран с недавно закончившимся или продолжающимся военным конфликтом.

Это, в частности, Сомали, Ирак и Сирия.

Впрочем, жители Афганистана с этой проблемой сталкиваются все равно чаще. 74% тех, кто обратился за разрешением на въезд, получили отказ в 2016 году.

Мусульмане, добро пожаловать?

В то же время, несмотря на то, что в проекте указа речь идет об исламских странах, это правило распространяется не на всех.

Речь, в частности, идет о гражданах Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливана и Египта — то есть стран, в которых родились исполнители терактов 11 сентября 2001 года.

В 2016 году во въезде отказали только 4% заявителей из Саудовской Аравии, а в 2015-м США посетили больше 150 тыс. граждан этой страны.

Меньше отказов только у граждан Омана — около 2%. А вот у жителей Израиля процент отказов в два раза выше.

Визовое неравенство

Почему отказ получили всего 15% заявителей из Азербайджана (99% граждан исповедуют ислам), но больше половины жителей соседней Грузии, где большинство — православные христиане?

По словам Уилла Кокса, представителя консульского отдела Государственного департамента США, правил для конкретных стран не существует, и решение о выдаче визы принимается индивидуально.

Так возможно ли, чтобы чиновники в одних странах были строже чем в других? Кокс в этом сомневается.

«Наши сотрудники проходят одни и те же тренинги, получают одинаковые навыки и следуют единым стандартам», — сказал он.

Он также отметил, что не может комментировать индивидуальную статистику, но предположил, что секрет может быть в требованиях, которые чиновники предъявляют к соискателям.

Экономика иммиграции

Каждый, кто подает документы на неиммиграционную визу, по определению рассматривается как потенциальнрый желающий остаться навсегда. Поэтому заявитель должен доказать, что пробудет в США четко определенный срок, а потом вернется на родину.

Разница в количестве и качестве аргументов в пользу возвращения домой влияет на шансы получить американскую визу, утверждает Кокс.

Таким образом, экономическая ситуация на родине соискателя напрямую объясняет, почему гражданам одних стран отказывают редко, а другим — часто. Если вы обеспечены, то вряд ли захотите остаться жить в США по туристической визе.

Возможно, поэтому азербайджанцы, у которых уровень ВВП на душу населения на 70% выше, чем у жителей Грузии, получают визы чаще.

Но почему в таком случае отказали 57% граждан Сальвадора, но только 7% граждан Парагвая? Ведь уровень ВВП на душу населения там примерно одинаковый.

Тесные связи

В дополнение к теории об экономическом положении стран, визовые офицеры принимают во внимание и другие факторы, которые могут повлиять на желание человека остаться в США.

Это, в том числе, число нелегально иммигрировавших членов диаспор. По данным американского министерства внутренних дел, в 2009 году среди общего количества нелегальных мигрантов 5% были гражданами Сальвадора и только 1% — Парагвая.

На прямой вопрос о том, может ли национальная принадлежность стать решающим фактором, Уилл Кокс ответил: «Сотрудники консульства изучают всю информацию, которая у них есть».

Исключение из всех правил

Но есть данные, которые выделяются на фоне общей статистики: 62% заявителей из Ватикана было отказано в американской визе. При этом очевидно, что они не имели никаких намерений иммигрировать в Штаты.

Граждане стран, на которых распространяется право въезда на срок до 90 дней без визы, но которые при этом совершили правонарушение, теряют это право.

В результате им приходится подавать документы в посольство, но визу все равно могут не дать. Отсюда и берется статистика: просто потому что заявителей чрезвычайно мало, а для отказа им есть серьезные причины.

На вопрос о том, значит ли это, что 62,5% соискателей из Ватикана совершали преступления, Кокс ответил, что не вправе комментировать отдельные случаи, и предупредил об опасности подобных сопоставлений.

Он также обратил внимание на то, что в 2014 году всего 7,7% обращавшихся за визой граждан Ватикана получили отказ.

Статистика по странам

Граждане Гвинеи-Бисау, Мавритании, Либерии, Гамбии, Ганы, и Буркина-Фасо испытывают самые серьезные трудности. За последний год визу не получили более 60% заявителей из этих стран. Возможная причина — вспышка вируса Эбола.

Часто отказывают и жителям Центральной Азии: примерно половине граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Зато у казахстанцев такой проблемы, как правило, не возникает.

Крайне неоднородна статистика по Южной Азии: 26% отказов гражданам Индии, 46% — Пакистана и почти 63% — Бангладеш. Но сложнее всего жителям Бутана: они не получают визу примерно в 70% случаев. Впрочем, здесь не исключена ответная мера — иностранцам попасть в Бутан тоже крайне сложно.

Из стран Латинской Америки шансов попасть в США меньше всего у кубинцев, несмотря на недавнее потепление отношений между странам. Четыре из пяти заявлений остаются без удовлетворения.

Чуть больше шансов у граждан Гаити — им отказывают в двух случаях из трех. Повезло чилийцам — им виза не нужна в принципе, а заявителям их Аргентины отказали всего в 2% случаев.