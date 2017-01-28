Президент США Дональд Трамп полностью прекратил программу приема в США беженцев из Сирии, сообщает РИА Новости.

«Нижеследующим провозглашаю, что въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединенных Штатов, и замораживаю любой подобный въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения… позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами», — говорится в опубликованном указе Трампа.

При этом в указе нет упоминаний о том, что Трамп запретил въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, как писали СМИ со ссылкой на администрацию. Трамп не упоминает также о «безопасных зонах» в Сирии, о создании которых он говорил на этой неделе.

Кроме того, указом сокращаются квоты на прием сирийских мигрантов. Уточняется, что США примут не более 50 тыс. беженцев в 2017 году. Также сообщается, что приоритет будет отдаваться «религиозным меньшинствам», сообщает Associated Press.

В тексте указа также говорится, что интервью станет обязательным условием для получения визы. Трамп также поручил ускорить внедрение биометрической системы для контроля над въезжающими в страну лицами.