Россия пыталась повлиять на решение Нобелевского комитета в 2015 году, чтобы не допустить вручения премии мира украинскому президенту Петру Порошенко. С таким заявлением выступила Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии.

По данным спецслужб, летом 2015 в сети появилось письмо якобы Владимира Гройсмана — на тот момент председателя парламента Украины. Он благодарил поверенного в делах США в Норвегии за то, что американские дипломаты заручились поддержкой двух из пяти членов комитета при голосовании за кандидатуру Порошенко, передает ТАСС.

Вскоре после обнародования документа к секретарю комитета Улаву Ньёлстаду пришли двое дипломатов из российского посольства.

«После этого визита мы задались вопросом о том, не была ли предпринята попытка оказать на нас влияние, и связались с ПСБ», — рассказал Ньёлстад.

В ПСБ уверены, что один из дипломатовиз посольства РФ был офицером Службы внешней разведки, а сам визит — частью российской спецоперации.