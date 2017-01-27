Президент США Дональд Трамп считает, что пока рано говорить о снятии санкций против России. Об этом он сказал в ходе совместной с Терезой Мэй пресс-конференции, сообщает The Guardian.

Трамп не стал называть темы, которые обсудит в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным 28 января, однако подчеркнул, что о снятии санкций говорить пока рано.

При этом он отметил, что хотел бы хороших отношений со всеми странами, но понимает, что это невозможно. Больше всего он желает хороших отношений с Россией и Китаем.

Также Трамп заявил, что у него могут не сложиться хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на санкциях против России до тех пор, пока минские соглашения не будут выполнены.