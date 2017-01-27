В Азербайджане в прошлом году коэффициент преступности уменьшился с 277 до 271 преступления на 100000 человек населения. Об этом сказал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов на расширенном заседании коллегии структуры, посвященном итогам работы в 2016 году и предстоящим задачам, сообщает министерство в пятницу.

По словам министра, в 2016 году всеми государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскные и следственные действия в целом было зарегистрировано 26611 преступлений. 94 процента из них составили преступные деяния, расследование по которым было осуществлено в рамках полномочий органов внутренних дел и прокуратуры. 85,4 процента этих преступлений составили преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие, 14,6 процента — тяжкие и особо тяжкие преступления.

В результате проведенных в прошлом году мероприятий, количество тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 1,8 процента, умышленных убийств и покушений на убийство – на 13,4 процента, разбоев – на 21,8 процента, грабежей – на 3,8 процента, преступлений с применением огнестрельного оружия – на 37 процентов, преступлений в общественных местах – 12,7 процента, угонов автотранспортных средств – на 17,5 процента, ДТП – на 9,6 процента, число погибших в результате аварий – на 15,1 процента, число раненных – 11,6 процента.

Министр отметил, что в результате осуществленных с высоким профессионализмом оперативно-следственных мероприятий раскрытие преступлений, произошедших при неочевидных обстоятельствах было улучшено на 3,1 процента, преступлений против собственности — на 3,6 процента, из них раскрытие преступлений, связанных с грабежом — на 15,2 процента, преступлений, связанных с разбоем — на 10,2 процента, преступлений, связанных с кражей — на 3,8 процента, преступлений, связанных с вымогательством на 4,7 процента. Совместно с органами прокуратуры было раскрыто 323 преступления, нераскрытых в предыдущие годы.

В результате своевременного применения оперативных планов и принятия оперативных мер на основании поступившей в службу «102» информации, 1 268 преступлений были раскрыты по «горячим следам». Кроме того, было предотвращено 9 289 противоправных действий.

Благодаря техническим возможностям службы «Безопасный город» было раскрыто 481 преступление, выявлены 14 668 дорожно-транспортных происшествий, включая ДТП с наездом на пешеходов, обнаружены 122 автомобиля, находившихся в розыске. В целом, по сравнению с 2015 годом, в отчетный период раскрытие преступлений улучшилось и составило 83,2 процента.

Также в прошлом году были задержаны 3018 человек, которые скрывались от следственных и судебных органов.