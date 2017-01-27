Как сообщает Armenpress, сегодня в ходе голосования в Постоянном комитете ОБСЕ Азербайджан проголосовал против продления мандата ереванского офиса ОБСЕ.

Как сообщил председатель Постоянного комитета, представляющий Австрию Клеманс Койя, Азербайджан ранее заявил, что одна из программ ереванского офиса ОБСЕ, связанная с разминированием, выходит за рамки мандата офиса.

Решение о продлении мандата вновь было отложено.

Руководство ОБСЕ предложило ереванскому офису воздержаться от программ по разминированию и продолжать все другие программы.