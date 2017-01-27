50% наших солдат погибают от пуль своих, а потом говорят «от пули турка» (азербайджанцев — ред).

Как сообщает Report, об этом сказала родственница совершившего суицид рядового Шаварша Галстяна в беседе с Armtimes.com.

Хотя в телефонной беседе она не раскрыла причину смерти внука, однако назвала это «запутанной историей».

Версию о самоубийстве считает недостоверной и тетя солдата. Она уверена, что его убили и вложили оружие ему в руки: «По всему видно, что это не самоубийство. Его руки в синяках, он был связан. Видно, что его истязали, избивали, а потом вложили автомат ему в руки».

Тетя Галстяна сказала, что ездила его повидать: «Его содержали в очень плохих условиях. На ногах не было сапог, они были разорваны, ноги в болячках, нижняя майка полностью разорвана. Разве так солдат содержат? Я хочу только одного, чтобы Серж Саргсян… проклятия стольких родителей его коснутся, пусть он не думает, что останется безнаказанным. Он получит наказание за то, что сделал такое с этими детьми».

25 января Следственный Комитет Армении распространил о суициде Шаварша Галстяна. В СК завели уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».