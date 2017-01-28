Министр охраны окружающей среды и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки (Mehmet Özhaseki) в интервью телеканалу Habertürk TV рассказал о серьезной угрозе мощного землетрясения в Стамбуле в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает «Спутник».

«42% территории Турции располагаются в сейсмоопасной зоне. Однако наибольшему риску подвергается Стамбул, поскольку здесь находится 4 разлома земной коры, каждый из которых, согласно недавно проведенным сейсмологическим исследованиям, может вызвать подземные толчки в любую минуту. По оценкам сейсмологов, до 2030 года в Стамбуле с очень большой долей вероятности произойдет землетрясение магнитудой 7-7,5 баллов», — сказал Озхасеки.

Министр также подчеркнул, что необходимо срочно начинать работы по укреплению фундаментов порядка 6-7 миллионов построек: «Здания, построенные после 1999 года, в большинстве своем находятся в хорошем состоянии и имеют прочный фундамент, поскольку возводились в соответствии с новым регламентом строительных работ (был принят турецкими властями после разрушительного землетрясения вблизи Стамбула 17 августа 1999 года, которое унесло 18 тыс. жизней). Однако существует порядка 15 миллионов зданий, построенных до 1999 года. По крайней мере, половина из них, в особенности многоэтажные, находится в зоне повышенного риска с точки зрения сейсмологической угрозы. В самое ближайшее время необходимо начать работы по капитальному обновлению и укреплению фундаментов около 6-7 миллионов зданий. Этим вопросом должны заняться муниципалитеты. Мы готовы оказывать дополнительную поддержку и стимулировать городские власти, которые представят свои проекты в этой области», — отметил Озхасеки.