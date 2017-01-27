Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева об обеспечении адресности средств, выделяемых из госбюджета для социальной защиты вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, и упрощении механизма их выплаты направлен не только на исполнение государственного бюджета, но и на экономию бюджетных средств, повышение адресности в предоставлении вынужденным переселенцам коммунальных льгот, а также предотвращение необоснованных расходов и расточительства.

Об этом в пятницу, отвечая на запрос Trend, сообщили в Счетной палате Азербайджана.

Кроме того, в палате считают, что применение региональной дифференциации норм и тарифов на коммунальные услуги также приведет к более эффективному использованию бюджетных средств.

«Уточнение дислокации вынужденных переселенцев и применение региональной дифференциации к нормам и тарифам на коммунальные услуги, наряду с повышением качества коммунальных услуг и расширением территории их охвата, приведет к эффективному использованию бюджетных средств», — сообщили в палате.

В Счетной палате считают, что исполнение данного указа, а также механизм серьезного контроля позволит пресечь злоупотребления и увеличит адресность при использовании средств.

«Организации, оказывающие коммунальные услуги, должны очень чутко подходить к вынужденным переселенцам и не создавать бюрократических проблем. Как переселенцы, так и коммунальные организации должны подойти к данному вопросу с максимальным пониманием», — отметили в палате.

В Счетной палате также подчеркнули, что одним из важных вопросов для них станет состояние исполнения данного указа, а аудит использования данных средств будет проведен во втором квартале 2018 года.

«Обеспечение адресности и упрощение механизмов доставки средств должны привести к экономному использованию бюджетных средств и уточнению показателей деятельности коммунальных организаций. Стоит также отметить тот факт, что на фоне изменения тарифов на коммунальные услуги, расходы на услуги по электроэнергии, природному газу и воде спрогнозированы на более низком уровне. А это показывает, что нормы [для вынужденных переселенцев], оплачиваемые за счет госбюджета, были заново пересмотрены с учетом реального уровня потребления», — сообщили в Счетной палате.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о едином ежемесячном пособии вынужденным переселенцам и приравненным к ним лицам.

В указе говорится, что с целью обеспечения адресности средств, выделяемых из госбюджета для социальной защиты вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, и упрощения механизма выплаты этих средств, с 1 января 2017 года для каждого вынужденного переселенца и приравненных к ним лиц установлено единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов вместо выплат из госбюджета пособия на продукты питание, а также коммунальные и другие услуги.