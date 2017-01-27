«Указ президента Азербайджана Ильхама Алиева о предоставлении единого ежемесячного пособия вынужденным переселенцам и приравненным к ним лицам очень важен. Уже в связи с этим ведутся расширенные обсуждения. Мы тоже уточняем некоторые моменты».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель премьер-министра, председатель Комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что уточняется список тех, кто будет обеспечен ежемесячным социальным пособием: «В решении Кабинета Министров все это детально отражено. Естественно есть недовольные. Если претензии будут основательными, то будет дана реакция».