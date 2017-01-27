«Село Джоджуг Мерджанлы было освобождено еще во время операции «Горадиз». Однако из-за того, что эти территории постоянно подвергались обстрелу со стороны армян, построить поселок не было возможным. Во время операций 2-4 апреля минувшего года удалось освободить две высоты, в том числе высоту Ляля Тяпя и около 10 тысяч гектаров земель. После этого, создались условия для проживания в Джоджуг Мерджанлы».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель премьер-министра, председатель Комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов. Он отметил, что с того времени по сегодняшний день в селе проживет только одна семья.

Заместитель премьер-министра отметил, что подписанное президентом Азербайджана распоряжение о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы имеет историческую важность: «Мы всегда говорили, что наша программа возвращения готова и с момента подписания мирного договора начнется ее выполнение. Однако глава государства, не дожидаясь подписания мирного договора, принял решение об осуществлении восстановительных работ. Распоряжение президента позволяет нам протестировать программу возвращения».

А.Гасанов добавил, что завтра состоится расширенное совещание с участием глав исполнительной власти и депутатов оккупированных районов. По его словам, на заседании будут обсуждаться работы по проектированию: «Господин президент дал распоряжение построить 50 квартир в Джоджуг Мерджанлы. Однако после распоряжения главе государства поступили положительные воззвания беженцев и вынужденных переселенцев и было принято решение построить еще больший и современный поселок».