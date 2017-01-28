Металл получили путем сжатия при низких температурах газообразного водорода в ячейке из двух синтетических алмазов. Давление составило 495 гигапаскалей. Это больше чем давление в центре Земли, отмечает издание.

«Это Святой Грааль физики высоких давлений. Это первый в мире образец металлического водорода на Земле, поэтому, когда вы смотрите на него, вы смотрите на то, что никогда не существовало раньше», — сказал один из авторов открытия Исаак Сильвера.

Он также отметил, что металлический водород может оказаться мета-стабильным. Это значит, что после снятия давления, он так и будет оставаться металлическим, но пока это только предположения.

Согласно предварительным прогнозам, если металлический водород окажется стабильным, он может оказаться сверхпроводником. Такой материал может быть использован для производства и хранения энергии и в сфере транспорта, а также повысить производительность многих электронных устройств, пишет The Harvard Gazette.

Накануне журнал Cell опубликовал описание эксперимента, в котором ученым впервые удалось создать гибрид человека и свиньи. The Washington Post отметил, что это значительный шаг к развитию эмбриона животного с функционирующими органами человека.