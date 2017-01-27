Средние показатели периода пребывания на пенсии граждан не соответствуют расчетам государства.

Об этом, как сообщает Sputnik Азербайджан, заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, отвечая на вопросы журналистов относительно упразднения трудового стажа.

По его словам, в настоящее время в Милли Меджлисе АР, согласно концепции пенсионных реформ, находится законопроект по внесению изменений в Закон «О трудовых пенсиях». Речь идет о том, что пенсионная система полностью переходит на страховую часть и упраздняется понятие «базовая часть пенсии». Пенсии будут назначаться согласно сумме, начисленной на частные счета граждан.

Пенсионный же возраст планируется повысить согласно времени пребывания граждан в пенсионном периоде.

Министр пояснил, что было проведено исследование, в результате которого по итогам 2016 года выяснилось, что в Азербайджане период пребывания женщин на пенсии составляет 18,5 лет, а мужчин — 14,4 года. Это при том, что при расчетах пенсионного стажа ранее в качестве среднего периода пребывания на пенсии был принят срок в 12 лет.

«В соответствии с этим мы даем возможность собрать еще больше средств. Однако, в то же время в новых поправках в законе не должно быть понятия «страхового периода трудового стажа». Если раньше требовалось 12 лет, то теперь такого не будет. Мы внедряем в закон новый элемент – «минимальная пенсионная сумма». Если средства, собранные на личном счете человека, при делении их на 144 (коэффициент по числу месяцев средней пенсии – ред.) превышают минимальную пенсионную сумму – тогда, независимо от трудового стажа, ему назначается пенсия. Однако, если денег на счете недостаточно, а трудовой стаж более 25 лет, то система назначит минимальный размер пенсии», — пояснил министр.