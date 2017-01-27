Только международный диалог является залогом победы в борьбе с экстремизмом и насилием, сказала член делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), председатель комитета по вопросам социума, здравоохранения и развития Севиндж Фаталиева в ходе свободных дебатов в структуре. Об этом пишет «Спутник».

По ее словам, в результате армянской оккупации в Нагорном Карабахе, который является колыбелью азербайджанской культуры, уничтожаются азербайджанские культурные памятники и кладбища. Фаталиева подчеркнула, что из-за актов вандализма культурное наследие Азербайджана на оккупированных территориях находится под угрозой полного уничтожения.

На заседании также выступил азербайджанский общественный деятель, депутат Рафаэль Гусейнов, который рассказал о деяниях, учиненных в Ходжалы.

Он напомнил, что сегодня мир вспоминает жертв Холокоста. «Казалось бы, эта трагедия является наглядным примером того, что подобные преступления не должны повториться. Однако, 26 февраля Азербайджан встретит очередную печальную годовщину геноцида в Ходжалы. В этот день в 1992 году в Ходжалы была учинена расправа над мирным населением города, в результате которой погибли 613 человек, в том числе женщины, дети и старики», — сказал депутат. Парламентарий напомнил, что Ходжалинский геноцид признали многие страны, международные организации и ряд американских штатов. По словам Гусейнова, если человечество будет помнить об этих событиях, то сможет противостоять подобным преступлениям в будущем.