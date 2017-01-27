Мир устал от упрямства Армении, сказал в пятницу журналистам председатель Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

«Организации и государства мира устали от упрямства, неконструктивной позиции и захватнической политики Армении. От них устали даже ее покровители. Армянские диаспоры в США, Франции и других странах либо прекратили, либо сократили помощь Армении. Они видят, что направляемая ими помощь не доходит до населения, а идет режиму Саргсяна», — сказал Гасанов.

По его словам, ни народы, ни тем более руководство Азербайджана не виноваты в случившихся событиях [в нагорно-карабахском конфликте]. «Мы стали жертвами политики некоторых государств», — сказал Гасанов.

Глава госкомитета подчеркнул, что нынешний режим в Армении «обанкротил» свой народ и приближает свой конец, конфликтуя с Азербайджаном.