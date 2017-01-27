Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров Кристиан Даниельсон и управляющий директор по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Томас Майер-Хартинг 31 января прибывают в Азербайджан.

Как передает АПА, об этом сообщил глава департамента по двусторонним отношениям со странами «Восточного партнерства» Европейской службы внешних действий Дирк Шубель.

В Баку у них запланированы встречи на высоком уровне: «Они представят Азербайджану проект документа приоритетов партнерства. Этот документ составлен для стран, не имеющих соглашения об ассоциации. Документ определяет приоритеты на следующие 3 года партнерства. В документе наряду с рядом вопросов, найдут свое отображение по решению конфликта в Нагорном Карабахе».