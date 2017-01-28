Главный запрос избирателей Дональда Трампа и позиция немалой части республиканского истеблишмента заключается в начале конфронтации с Китаем. Об этом в статье для «Еспресо» пишет политический обозреватель Виталий Портников.

«Когда после избрания президентом США Дональд Трамп ответил на телефонный звонок президента Тайваня Цай Инвень, многие сочли это доказательством его внешнеполитического невежества. Но Трамп знает, что делает. Он сознательно идет на обострение отношений с Китаем, сознательно хочет пересечь «красные линии». Если ему удастся спровоцировать Пекин, он сможет принимать решения, мотивируя их необходимостью противостоять давлению Китая», – полагает автор.

«У России нет возможности выбрать США в конфликте между Вашингтоном и Пекином. А у Украины нет возможности выбрать Китай. Поэтому и продолжение нашей конфронтации с Россией неизбежно. Просто это будет не самая главная конфронтация ближайших лет. Если третья мировая война действительно начнется, это не будет столкновение Запада и России. Это будет столкновение США и КНР. Избрание Дональда Трампа президентом США сделало такое столкновение вполне возможным», – добавил обозреватель.