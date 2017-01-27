Пожар, произошедший в жилом доме в Баку на пересечении улиц Муртузы Мухтарова и Ази Асланова (бывшая «Советская»), потушен.

Сотрудники противопожарной службы МЧС Азербайджана спасли трех человек, сообщает пресс-служба МЧС.

Дороги в районе пожара перекрыты.

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В результате сильного пожара в жилом доме на «Советской» погиб один и пострадали два человека.

Пожар вспыхнул в доме недалеко от Шахматной школы, сообщил ранее Trend глава пресс-службы МЧС Огтай Байрамов.

Масштаб пожара, начавшегося в трехэтажном жилом доме, увеличился. На место происшествия направлены десять пожарных расчетов МЧС.

Здание деревянное, что стало причиной быстрого распространения пожара.

По информации АПА, погибшей является Хазибова Лилия Михайловна (1969 г.р.), которая жила в одной из квартир жилого дома.

Одно из Отравившихся дымом в результате пожара Раисе Абуталыбовой (1935 г.р.) врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние женщины стабильное.

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На улице «Советская» в Баку горит дом.

Как сообщает АПА, пожар зарегистрирован вблизи Академического национального драматического театра.

На место происшествия прибыли пожарные и техника МЧС.

В настоящее время продолжаются меры по тушению пламени.