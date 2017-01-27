Российский политолог, ученый и публицист Андрей Пионтковский считает, что правление 45-го президента США Дональда Трампа может закончиться импичментом.

Об этом Пионтковский сказал в интервью изданию Online.ua.

Победу Трампа на выборах он объяснил тем, что американское общество устало быть стержнем международной безопасности и выполнять миссию глобального полицейского. Политолог считает, что США задумываются о выходе на пенсию, вслед за Европой, которая уже это сделала.

По мнению Пионтковского, миссия Обамы-Трампа — уход Америки из мировой истории. Он называет Трампа «спекулянтом недвижимостью с явно мошенническими наклонностями», а также говорит, что тот — «карикатурная фигура, скажем прямо, феерический дебил». Политолог считает, что Трамп может настолько себя дискредитировать и вызвать такое отторжение, что в Конгрессе появится большинство, необходимое для его импичмента.