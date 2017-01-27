Российская версия журнала Forbes опубликовала обновленный рейтинг самых богатых владельцев коммерческой недвижимости на территории России, успешнее других сдающих ее в аренду.

По сравнению с прошлым рейтингом в первой десятке рантье мало что поменялось: из нее выпал владелец Crocus Group Араз Агаларов, а вместо него появился Александр Светаков с компанией «Абсолют».

Зарах Илиев и Год Нисанов («Киевская площадь») лидируют в рейтинге уже пять лет, сместив когда-то с первой строчки создателя империи «Крокус» Агаларова, который сегодня занимает лишь 11-е место.

Основные объекты — ТК «Фуд сити» и ТРЦ «Европейский» в Москве.

Годовой доход от аренды — 1270 млн долларов.