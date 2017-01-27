В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию.

Глава государства с удовлетворением отметил успешное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией и то, что Государственный таможенный комитет Азербайджана является одним из очень активных членов Всемирной таможенной организации, передает Тренд.

Ильхам Алиев отметил, что широкомасштабные реформы, проводимые в экономике Азербайджана, в том числе и в таможенной сфере уже дают очень хорошие результаты. Глава государства подчеркнул, что несмотря на снижение торгового оборота, собранные таможенные пошлины увеличились относительно предыдущего периода.

Отметив, что таможенная система Азербайджана играет активную роль в расширении регионального и международного сотрудничества, Ильхам Алиев подчеркнул значимость функционирования в стране региональных таможенных структур, в том числе и учебного центра.

Глава государства выразил надежду, что визит генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурия в Азербайджан внесет вклад в расширение связей.

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия, подчеркнув применение в таможенной системе Азербайджана современных технологий, управление человеческих ресурсов, повышение профессионального уровня кадров в таможенной сфере и достижение больших успехов в других направлениях, отметил, что все это стало возможно в результате сильной политической поддержки.

Кунио Микурия выразил признательность Ильхаму Алиеву за поддержку, оказываемую этой сфере.

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия, с удовлетворением отметив высокий уровень проводимых в стране международных мероприятий в таможенной сфере, подчеркнул значимость проводимой в Баку конференции на тему «Экономическая безопасность: аспекты упрощения и безопасности торговли».

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества.