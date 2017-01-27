Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы озвучил статистику, согласно которой 90 процентов браков в России заключаются по расчету. Об этом сообщает kp.ru в пятницу, 27 января.

«Чтобы не было побоев, даже самых легких, надо по любви вступать в брак. Тогда будет тишина. Не получается — не вступайте в брак, не рождайте тех, кого будете бить, и не сидите в тюрьмах за это», — сказал политик на пленарном заседании Думы во время обсуждения закона о декриминализации побоев в семье.

По мнению Жириновского, если в семье напряженные отношения, нужно «помогать разъехаться» супругам, а не наказывать за побои по УК.

Лидер либерал-демократов в ходе заседания сделал замечание депутату от «Справедливой России», бывшему футбольному тренеру Валерию Газзаеву, который в ходе его выступления попытался встать с места. «Садитесь, Газзаев, садитесь, вы проиграли матч свой!» — сказал коллеге Жириновский.

Ранее в пятницу сообщалось, что нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи. Теперь за первый случай нанесения побоев супругам полагается не уголовное, а административное наказание. За повторные действия, совершенные в течение года, предусматривается наказание по уголовной статье.

11 декабря в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Виталий Милонов (оба — представители «Единой России») упрекнули свою коллегу по парламенту, телеведущую Оксану Пушкину в использовании термина «партнеры» вместо «мужей и женихов».