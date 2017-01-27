54-летний гражданин Азербайджанской Республики, который на протяжении трех месяцев скрывался от органов правосудия, был задержан на пункте пропуска «Караузек». Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, он находится в межгосударственном розыске, инициатором которого стали азербайджанские правоохранительные органы. Мужчина подозревается в мошенничестве.

При пересечении государственной границы, следуя из Волгограда на территорию Республики Казахстан, иностранный гражданин был задержан и передан в ОМВД России по Красноярскому району Астраханской области.