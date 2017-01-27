Наверняка многие из вас знакомы с этой статьей. Один человек постоянно носил при себе кинжал, и каждый раз когда у него спрашивали, он отвечал, что «это для худших дней». Однажды у него возникает спор с несколькими людьми, и начинается драка. Повалив человека с кинжалом, начинают его сильно дубасить. Люди, увидев данную сцену, напоминают ему о его кинжале и говорят, что если так будет продолжаться, то тебя убьют. А он им в ответ говорит, что этот кинжал для моих худших дней. Один старик говорит «чтоб ты провалился, разве хуже этого дня может быть у тебя?».

Сегодня в стране социально-экономическая ситуация очень тяжелая. Это к тому же удобный случай для так называемой оппозиции. Потому что народ очень недоволен, и социальное положение тоже очень тяжелое. Можно ли оппозиции ждать более подходящего времени для своей деятельности? Политические распри в 1998-м году привели к единоличной борьбе и выдвижению вперед ПНФА. Те, кто называл Этибара Мамедова своим братом, прошедшие с ним долгую политическую дорогу и называющие себя оппозицией, умоляли бога, чтоб тот проиграл на выборах, даже желали ему смерти. Те, кто не давал шанса покойному Эльчибею, кто при каждом удобном случае рыл ему яму, сегодня ликуют на политической арене, превратившись в псевдо оппозицию. Лидеры таких людей сегодня под именем народного совета превратились в пленников личных притязаний, политических амбиций Национального Совета. Председатель «Юрда» Али Керимли, вытеснив тех, кто внес огромный вклад в его создание, сформировал для себя ничтожный и бессмысленный политический клуб.

Сегодня как никогда есть возможность для объединения здоровой оппозиции. Каждый поодиночке пытается что-то сделать, однако этим невозможно добиться перемен, невозможно изменить политическое течение властей. Чтобы понять это не нужно быть ни доктором по политическим наукам, ни академиком. В настоящих условиях нет политической организации, способной в одиночку добиться результатов. Кратковременные появления перед народом не является оппозиционерством. В демократически и политически свободных странах данный вид политический борьбы считается приемлемым. В Азербайджане оппозиция, которую хотел бы видеть народ, должна выступить с единой платформой и отбросить в сторону личные амбиции.

Сегодня также возникла необходимость каждому говорить откровенно. Я скажу правду первым, и это мой взгляд на оппозицию.

Передовые оппозиционные партии и объединения, прошедшие долгий путь времени, обманывают народ. В действительности они стали преградой перед народом, а народ, надеясь на них, думает, что они все сделают сами. В противном случае народ, как в 1998-м году, выдвинул бы своего лидера.

Национальный Совет — антинациональный. Он также является преградой для объединения оппозиции. Дело в том, что в Азербайджане имеются такие политические партии и политики, поведение которых напоминает эпизод из фильма «Последний перевал». На слова Гамло «Кербалаи, клянусь Абульфазом Аббасом, эта Советская Власть нас боится», Кербалаи отвечает «Как черта боится». Сегодня многие политические партии прекрасно знают о том, что объединению оппозиции и переменам мешает председатель «Юрда» и опекаемый им Национальный Совет. Они это чувствуют на собственных шкурах, однако не говорят об этом в открытую, и сами не проявляют инициативы. А к инициативам относятся с ревностью и страхом. Это даем нам основание полагать, что они бояться председателя «Юрда», как черта. В этот закрытый клуб и вы не хотели бы войти, и вас бы туда не впустили. В таком случае давайте рассуждать здраво, сядем за стол переговоров для формирования нового объединения.

Давайте рассмотрим все по порядку.

В 2003-м году председатель партии Мусават Иса Гамбар был на несколько шагов впереди всех. Что в то время сделал председатель «Юрда»? Вместо того, что помочь, он, раздробив силы, встал рядом с Этибаром Мамедовым. Он собрал около 3% голосов. Пусть не утверждают, что голоса были сфальсифицированы. Вспоминая 2003-й год, многие упрекают в этом Ису Гамбара, однако почему же забываем историю до выборов? Зачем забывать тех, кто закапывал эту историю?

Многие из нас 2005-й год видели годом перемен. 26 ноября председатель «Юрдп» как и всегда, поспорив с Исой Гамбаром, поступил по-своему. Он решил перейти на сидячую забастовку. Пострадал больше всего нынешний председатель Либеральной партии Аваз Темирхан, который до конца сидел на площади, и был избит до полусмерти. Провел сидячую акцию он, а те, кто организовал это дело, убежали. В результате оппозиция лишилась всего, и по сей день не может прийти в себя. С 2005-го по 2010-й год о них ничего не было слышно, они были немы как могила. Это ли называется вашей политикой и словом, которое вы дали народу?

У них даже не хватило смелости участвовать на президентских выборах в 2008-м году, в то время когда борьба должна была быть продолжительной. Стойкость и последовательность, непоказанные в 2008-м году, проникли в политические процессы. Потому что расторопность и чувство мести председателя «Юрда» в 2005-м году погубило полицейской дубинкой все политические процессы.

Надежды на президентские выборы в 2013-м году были огромные. Все мы тогда были объединены в Национальном Совете, который превратился в игрушку председателя «Юрда». И здесь председатель «Юрда» «проявил» себя. Сам не посмел выдвинуть кандидатуру, а для препятствия кандидатуры Иса Гамбара, чего только не сделал. Джамиль Гасанли, которого я и сегодня уважаю как интеллигентного человека, не смог мобилизовать народ. В таких странах как Азербайджан борьба обычно начинается после выборов. Кандидатура такого политика как Иса Гамбар могла бы многое изменить. Национальный Совет со дня своего создания стал инструментом для политических игр, и в 2013-м году упустили свой шанс.

Вот это политическая трагедия!

Каждый день мы пишем критику, критикуем Ильхама Алиева, порой многие соревнуются в том, кто больше выскажет критики. Однако, польза от этого не та, которую ждет народ. Народ уже понимает, что дело оппозиции заключается и в основательной, и в безосновательной критике Ильхама Алиева. Как будто, критиковать Илхама Алиева и высказывать более жесткие мнения о нем, является настоящим оппозиционерством. Оппозиционерство – это стремление к изменениям, согласно ожиданиям народа. Мы идем по этому пути и, дай Бог, сможем добиться в Азербайджане нормальных и положительных изменений. Мы полны решимости.

Призываем оппозицию к единству и солидарности!

Рази Нуруллаев, председатель партии ПНФА

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции Minval.az