В интервью изданию Le Figaro Гарри Каспаров выразил уверенность, что 2017 год станет для России переломным. Поскольку проблема не в самой России, а в Путине, который не доверяет Трампу и принимал его за клоуна перед началом президентской гонки в США, передает Joinfo.ua.

По словам Каспарова, Путин не предвидел победы Трампа.

«Сначала он принял его за клоуна. Когда Трамп начал прорываться вперед, Путин еще думал, что он может проиграть, — поскольку, как об этом повторяли в лагере Трампа, «выборы были cфальсифицированы», — но он мог дискредитировать американскую политическую систему», — считает Каспаров.

По словам Каспарова, Путин во взаимодействии с администрацией Трампа находится в выжидательной позиции. Но все идет к тому, что Путин попытается использовать Трампа по максимуму.

«Столько неопределенностей! Кроме того, он знает, что едва Трамп изменит свое отношение к нему, 100% американцев отвернутся от России. Вопрос в том, чтобы знать, до чего готов дойти Трамп в таком сближении.

Прежде всего, надо признать, что речь идет о войне, и Запад атакован. На данный момент проблемой для Путина является единый европейский фронт, который ведет за собой Германия и, в меньшей степени, Франция. Его взгляд обращен в сторону Парижа, где, по его мнению, будет легче повлиять на выборы, и в сторону Берлина, последнего реального оплота противостояния ему в Европе», — уверен Каспаров.

По мнению Каспарова, на отношения с Трампом повлияет, то, что вскрылись новые факты о его связях с Москвой.

«Он получил значительные денежные вливания из России в критический период в 2008-2009 годах, и этот взнос спас его от разорения. Какими деньгами он обязан иностранным режимам, порой открыто враждебным США? Почему он отказывается обнародовать свои налоговые декларации? На все эти вопросы ему еще предстоит ответить», — заявляет Каспаров.