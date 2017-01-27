Образ Дональда Трампа вызывает много вопросов. И это относится не только к его политической стратегии, но и к внешнему виду. Один из главных критиков стиля президента — журнал GQ, авторитет в области мужской моды. Редакторы издания наконец-то показали, как по их мнению должен выглядеть Трамп.
Как передает «Дождь», на сайте GQ вышела статья и короткое видео, в которой по косточкам разбирается образ Дональда Трампа. Недостатки Трампа, по версии издания, — чрезмерный автозагар, нелепая прическа, гигантский галстук, мешковатый костюм и неровные манжеты. За полторы минуты GQ показывают, как сделать из 45 президента США настоящего джентельмена.