Образ Дональда Трампа вызывает много вопросов. И это относится не только к его политической стратегии, но и к внешнему виду. Один из главных критиков стиля президента — журнал GQ, авторитет в области мужской моды. Редакторы издания наконец-то показали, как по их мнению должен выглядеть Трамп.