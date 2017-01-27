Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева свидетели дали показания.

Фетуллах Абдуллаев в своих показаниях сказал, что работал главным бухгалтером в министерстве. Он подтвердил данные им предварительному следствию показания.

Рамиз Садыгов сказал, что занимал должность начальника Бейлаганского телефонного узла. По его словам, по поручению, в районе было построено 2 телефонных узла: «Из выделенных на строительство средств мы ничего не возвращали в министерство».

Свидетель Зульфали Мурадов сказал, что занимал должность начальника Нефтчалинского телефонного узла. По его словам, победившие в тендере организации занимались прокладкой кабелей в районе.

Показания, данные свидетелем в ходе предварительного следствия, не совпали с показаниями, данными им на суде. Были объявлены показания свидетеля предварительному следствию. В своих показаниях З.Мурадов сказал, что в целом выделил Нефтчалинскому телефонному узлу 3 миллиона манатов: «По поручению Огтая Рустамова эти средства были переданы ООО «Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma». В 2014 году в узел были переведены средства на 84 тысячи манатов, которые потом по поручению Огтая Рустамова были перечислены на счет компании «Tigro». То есть, компания, которая должна была проводить строительные работы, заранее определялась руководством. Тендеры носили формальный характер. С другой стороны, цифры в связи с проделанной работой преувеличивались Намазали Мамедовым».

Затем свидетель подтвердил показания.

Обвиняемый Намазали Мамедов возразил в связи с показаниями свидетеля, отметил, что проводил работу в рамках закона.

Заур Мамедов сказал, что работал начальником Телефонного узла в Джалилабадском районе. Были объявлены данные следствию показания свидетеля.

В своих показаниях свидетель сообщил, что стоимость работ выполненных в Джалилабаде завышено на 160 тысяч манат. По его словам, обвиняемый Огтай Рустамов дал указание, что 35% средств, выделенных на котировки, должны быть отправлены обратно и 10% этих денег предназначалось Мамеду Мамедову: «Все контролировал Видади Зейналов. Иногда средства, выделенные на узлы, оставались только на бумаге. Не проводились тендеры, компании проводили работы по указаниям».

Свидетель подтвердил свои показания.

Обвиняемый Видади Зейналов отметил, что в некоторых районах узлы связи были отремонтированы по указаниям глав исполнительной власти данных районов: «В связи с этим делались обращения в министерство. Эта сумма выделялась министерством. Из-за ветхости зданий, главы исполнительной власти просили отремонтировать здания для облагораживания внешнего вида района».

Процесс будет продолжен 1 февраля.