Петиция Олега Кузнецова — известного российского историка-кавказоведа, автора многочисленных научных исследований, разоблачающих историю армянских фальсификаций, собрала уже более 5 тысяч подписей. Цель петиции — требование рассекретить материалы уголовного дела в отношении армянских террористов, взорвавших московское метро 8 января 1977 года.

По мнению автора, данный шаг будет способствовать установлению исторической правды относительно указанного преступления и армянского терроризма.

8 января 1977 года, группа армянских боевиков совершила в московском метро террористический акт, взорвав в вагоне поезда на перегоне между станциями «Измайлово» и «Первомайская» самодельное взрывное устройство. Одновременно армянские боевики совершили теракты возле продуктового магазина №15, находящегося неподалеку от здания КГБ СССР , а также в магазине №5 на улице «25 октября» (ныне ул.Никольская).

В результате совершенной группой боевиков в составе Степана Затикяна, Завена Багдасаряна и Акопа Степаняна трех террористических актов погибли, по разным данным от 7 до 29 человек, 37 человек получили ранения. По итогам оперативно-следственных мероприятий в ноябре 1977 года преступники были установлены и изобличены. Связанный с данным уголовным делом судебный процесс был скрыт от общественности. 24 января 1979 года состоялось оглашение приговора, согласно которому все обвиняемые были признаны виновными и приговорены к высшей мере наказания — расстрелу.

Спустя годы стали известны некоторые высказывания террориста Затикяна, озвученные им в суде: «Я уже неоднократно заявлял, что я отказываюсь от вашего судилища, и ни в каких защитниках не нуждаюсь. Я сам есть обвинитель, а не подсудимый. Вы не властны меня судить, поскольку жидороссийская империя — не есть правовое государство! Это надо твёрдо помнить. Передайте другим, что нам остаётся месть, месть и ещё раз месть»

Петицию можно подписать на сайте “Change.org” по нижеследующему линку.