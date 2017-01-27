Ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов встретился со студентами факультета журналистики. Об этом АПА сообщил декан факультета журналистики БГУ, профессор Джахангир Мамедли.

По его словам, на приеме приняли участие 13 студентов: «Студенты не смогли сдать экзамен по политологии. Ректор университета Абель-муаллим принял их, стало известно, что студенты подготовлены слабо. Несмотря на это ректор проявил к студентам большую заботу. Он поручил заведующему кафедрой назначить двухдневные занятия, чтобы студенты смогли подготовиться».

Дж.Мамедли добавил, что 3 февраля эти студенты вновь будут сдавать экзамен.

Отметим, несколько дней назад была опубликована аудиозапись, где замдекана факультета журналистики БГУ Айтекин Зейналова угрожала студентам. После инцидента экзамен не сдали 13 студентов. Поступили претензии, что студентов срезали намеренно.