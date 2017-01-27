Как передает RT, новым руководителем внешнеполитического ведомства назначен Зигмар Габриэль.
Дата: 2017/01/27 15:05
Раздел: Мир
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