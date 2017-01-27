Администрация президента США Дональда Трампа подготовила необходимые документы для отмены антироссийских санкций.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в своем аккаунте в Twitter.

«Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России», — пишет Потье, напоминая, что переговоры между Москвой, Берлином и Вашингтоном намечены на субботу.

Также информацию о снятии ограничительных мер в отношении России подтверждает сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

«Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке», — написала она.

В Кремле не знают о возможных планах администрации нового президента США Дональда Трампа снять санкции против России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, ничего об этом неизвестно. И насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности», — сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о подготовке указа.

По словам представителя Кремля, в субботу Путин намерен лично поздравить Трампа с инаугурацией. В ходе телефонного разговора президенты также обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Песков отметил, что этот разговор будет первым с момента вступления Трампа в должность президента США, и призвал не ждать от переговоров «субстантивных контактов по всему периметру».