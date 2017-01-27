В Баку избита невестка военного министра Азербайджанской Демократической Республики Самед бека Мехмандарова Иза ханум.

Как передает Qafqazinfo, женщина ежедневно прогуливается на Бакинской бульваре. В понедельник во время очередной прогулки за ней увязались двое подростков. Около подъезда, где она проживает, они нанесли ей удар камнем по голове, в результате чего женщина потеряла сознание. Когда она очнулась, то увидела, что у нее сняли с пальца кольцо забрали из сумки 50 манатов.

В настоящее время женщина чувствует себя нормально.