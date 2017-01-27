Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) дополнили запрет Духовного управления мусульман Казахстана на суррогатное материнство своими рекомендациями касательно половой жизни супругов.

Рекомендации касаются таких вопросов, как, к примеру, скорость движения супругов и интимные позы во время секса, а также использование вибраторов.

«Мужской половой член не является предметом торга, который можно продать, предоставить в аренду, оставить в качестве залога. Его нельзя использовать в качестве флагштока, подставки, дубинки, свистульки или брандспойта», –цитирует Nur.kz пресс-службу СМК.

Отмечается также, что запрещено «использовать женские гениталии в качестве авоськи, шкатулки, мышеловки, сейфа или кошелька».

При этом супругам не рекомендуется прибегать во время полового акта к вибраторам, удлинителям, транформаторам, стимуляторам, стабилизаторам и прочим приспособлениям.

В Союзе мусульман Казахстана считают, что «мужчина должен довольствоваться размерами и потенцией, которые дарованы ему от рождения».

«Женщинам запрещается использовать во время полового акта спирали, пружины, задвижки, щеколды, затрудняющие проникновение супруга и зачатие ребенка», – добавили в СМК.

Кроме того, во время секса муж и жена должны использовать одну позу.

«Скорость движения во время секса не должна превышать 3 м/сек, если супруги находятся в населенном пункте. За его пределами можно разогнаться до 5 м/сек, но не более того», – заявили в Союзе мусульман.

И наконец, во время интима запрещается принимать пищу, читать книги, газеты, молиться, смотреть телевизор, разговаривать по телефону, чихать, кашлять, сморкаться, испражняться, играть в азартные игры.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана вынесло решение по поводу суррогатного материнства. Официально для мусульман это является запретом.

Свои рекомендации касательно секса между супругами Союз мусульман Казахстана назвал дополнением к фетве о суррогатном материнстве.