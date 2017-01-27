Ереван будет вести диалог с Россией с целью продолжения кредитной программы по закупке вооружений, сказал журналистам министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, часть вооружений, закупленных в рамках российского кредита в 200 млн. долларов, уже находится в Армении и поставлена Вооруженным силам.

«Остальные договора реализуются согласно подписанным контрактам, и мы последовательны в том, чтобы получить весь объем (вооружений) как можно скорее, учитывая, что это напрямую связано с нашей боеспособностью», — сказал министр.

Саркисян отметил, что Ереван будет вести диалог с российской стороной для продолжения программы, так как для полноценного пополнения армии новейшим вооружением необходимы не только взаимодействие на основе совместных программ и сотрудничество в рамках ОДКБ, но и активная работа как на российском рынке, так и с другими партнерами.