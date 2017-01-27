Не в первый раз наше издание публикует статьи о чиновничьем беспределе и коррупции в системе судопроизводства. Эти статьи рождаются из пропитанных болью и отчаянием писем и обращений наших читателей – граждан Азербайджана, страдающих от этого омерзительного коррупционного спрута, борьба с которым в нашей стране равносильна битью о бетонную стену.

Несколько дней назад в редакцию сайта Minval.az переслали видеообращение с канала Youtube, адресованное гражданином Азербайджана Президенту страны, в котором мужчина просит защитить его права в отношении частной собственности. «В этой стране не действуют ни Законы, ни Ваши распоряжения, господин Президент. А, тем не менее, всем, кто обращается в нашу страну за помощью, никогда ни в чем не отказывают. Почему же граждане Азербайджана должны страдать от чиновничьего произвола у себя на Родине»?

Мы связались с автором данного видеообращения, и пригласили его к нам в редакцию. История, которую рассказал Ягуб Гусейнов, потрясает: такой наглости, цинизма и подлости по отношению к гражданину нашей страны мы не слышали уже давно.

— Я родился в Баку, в 1974 г., у меня полное высшее образование: институт, аспирантура. Женат, четверо детей. Последние 15 лет занимался бизнесом. У меня был свой магазин, я всегда был примерным налогоплательщиком. В 2006 году я приобрел земельный участок размером в 12 соток в пос. Мардакан (№2239В) у своего знакомого. В качестве залога сначала поначалу отдал знакомому свою машину. На землю был ордер, но мы договорились, что знакомый приватизирует участок, а отдам ему 12 тысяч манатов, мы пойдем в нотариус и переоформим участок на мое имя. Так мы и сделали: в 2011 году я доплатил необходимую сумму, и землю переоформили на меня в нотариальном порядке (прилагаются официальные документы). Мой участок находится в очень хорошем месте: рядом пляж «Тропиканка» и Аквапарк. Через год после этого недалеко от моего участка стали проводить новую трассу в сторону Шувалян, и стратегически место моего участка от этого только выиграло: если раньше добираться приходилось дворами, то теперь эта проблема решена полностью. Но с того момента и начались неприятности. Мой участок был огорожен забором (6 кубиков, фото прилагается). Я тогда работал в Казахстане, потом приехал в 2012 году в Баку и увидел, что мой участок захвачен, его не просто захватили, а даже поставили ворота. Я вызвал на встречу тех самых людей, которые наглым образом распоряжаются моим имуществом и спросил, что это значит. Мне ответили, что «это наша земля, управление железной дороги выделило эту землю нам». И также отметил что я, якобы, «стал жертвой обмана мошенников, которые продали мне липовые документы, и что эти мошенники уже сидят». Я предложил пойти в Управление Железной дороги, и если нам подтвердят, что земля на самом деле принадлежит не мне, я заберу свои деньги с человека, который мне землю продал, и уйду в сторону. Так мы и сделали. Но в Управлении железной дороги нам ответили, что эта земля вообще не имеет никакого отношения к железной дороге, так как находится в 30 метрах от железной дороги. А по закону охраняемая территория этого ведомства составляет масштаб 24 метра (позже Жилдоруправление подтверждало этот факт по запросам из судов, которые прилагаются в статье). Что происходит дальше этих 24 метров – управления уже не касается. Короче, я доказал, что Управление железной дороги никаких земель захватчику не выделяло. Через какое-то время я узнаю, что эти люди подали на меня в суд. Как я узнал позже, они обратились в суд в августе 2012 года. Но судья Кямала Абыева им сразу же отказала, потому что их обвинение было необоснованным. Затем они переделали заявление и его приняла судья Интизар Байрамова, которая в апреле 2013 года вызвала меня в Экономический суд. Я пришел, принес все документы. Были даны запросы в Жилдоруправление, в Бюро технической инвентаризации (БТИ) и Исполнительную власть, и все ответили, что мои документы в порядке. Естественно, решение было принято в мою пользу. Но захватчики не успокоились и подали апелляционную жалобу. И на процессе предъявили архивный документ, датируемый 13 декабря 2005 года с указанием имени человека, к которому они, якобы имеют отношение. На мой запрос в Жилдоруправление мне ответили, что человек действительно работал у нас машинистом, ему выделялся участок земли, этот человек умер в августе 1994 года, и, естественно, после его смерти никто не имеет права вступать в наследие земельным участком. Но опять же, этот человек не имеет никакого отношения к моему участку, так как участок расположен дальше, чем законная территория. И, к тому же, запрос от этих людей пришел через 11 лет после его смерти. Я тогда попросил, чтобы это дело передали в отдельное производство – как за подлог фальшивых документов. Но меня успокоили, сказав, что дело однозначно идет в мою пользу, а за моих противников «просто попросили».

Потом дело пошло в Верховный суд – к судье Нигяр Расулбековой, которая сразу же спросила: как вообще рассматривалось это дело, если у противоборствующей стороны нет никаких документов? В результате было принято решение, что эти люди вообще не имеют никакого права подавать в суд из-за отсутствия соответствующих документов за земельный участок.

На меня подают в суд от имени дочери Зейналова Алиаги – Земфиры Манафовой – ее зять по имени Самир, который пользуется этой пожилой женщиной как козырной картой. Пару раз даже эту пожилую женщину (которую я якобы в 2014-м году «избил» и «порвал ее документы») приводили в суд. Она мастерски разыгрывала истерики, хваталась за сердце – короче, артистизма хоть отбавляй.

В августе меня вызывают снова в тот же суд, который уже проходит под председательством Э. Мустафаева. До этого мои противники подали в суд с требованием отмены ордера, а теперь подали на отмену купчей на мое имя. Я сразу же поднял ответный иск о том, что между двумя сторонами дважды нельзя одно и то же дело рассматривать, но мне ответили, что дело не одно и то же – в прошлый раз они добивались отмены ордера, а сейчас – отмены купчей. Тогда я подал второй иск о том, что согласно решению Конституционного суда это дело не может рассматриваться в Экономическом суде. На что судья мне заявил: иди и жалуйся куда хочешь, я это дело буду рассматривать. И поставил мне арест на мое имущество – то есть, ни продать, ни заложить. На тот момент у меня были серьезные финансовые проблемы из-за бизнеса, я попадал под крупный процент в банке. Мое дело рассматривалось в Горотделе, виноватого поймали, посадили на 9 лет, и деньги, которые он мне был должен, естественно, пропали. Но речь не об этом. Я послал телеграмму господину Президенту Ильхаму Алиеву, меня буквально через 2 дня вызвал Рашид Рзаев – председатель суда, который сказал «Вы все правильно говорили, мы отменим это решение». Через неделю вынесли решение, что мои противники не имеют права подавать в суд, а также решение о снятии ареста. Противники снова подали апелляционную жалобу затем в Верховный суд, но все всех трех инстанциях дело решили в мою пользу –по той причине, что человек, подавший на меня жалобу, не имеет вообще никаких прав на наследие этой земли, так как она является государственной. В судах принимали участие также представитель Исполнительной власти г. Баку, БТИ, которые подтвердили мою правоту.

Но мои противники не успокоились, и подали на меня новый иск – за «фальшивые документы», которыми я, якобы апеллирую. Причина – бюрократическая ошибка. В одном из запросов противоборствующей стороны был указан неправильный номер участка, и, естественно, пришел ответ, что я никакого отношения не имею к этому участку (документы с ошибкой прилагаются). И вот этими «документами» мои противники апеллируют в суде. Естественно, я возмутился, хотел подать жалобу, но тогда мне сказали: «Послушай, что ты беспокоишься? Дело однозначно в твою пользу решится. Просто твоих противников «тапшанули» такие крутые люди, что мы не можем сейчас вот так вот взять и решить сразу в твою пользу. Мы должны поковыряться, покопаться. Просто ты должен потерпеть».

Я терплю уже 5 лет. Всему приходит предел. Именно поэтому я решил обратиться к Президенту своим видеообращением. Ведь именно Президент Азербайджана не раз произносил фразу ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ. Но почему-то в Хазарском районе об этом не знают. Когда рассматривали в последний раз наше дело в Апелляционном суде судья Эльнур Гасанов устроил настоящее шоу: не принимал никаких моих аргументов никаких документов, на суде он на меня орал, да еще советовал моим противникам, куда им еще следует на меня в суд подавать, да еще и уверял, что поможет им! Когда он затребовал у меня новую справу из БТИ и я сказал, что не смогу ее принести через три дня, так как официально они выдают только через 15 дней, Э. Гасанов ответил: «Это – твои проблемы». Тогда я подал жалобу на Э. Гасанова, и он не смог ничего сделать против меня. Иск остался без решения. По решению суда Хазарского района «снести забор за счет тех, кто построил» он так же прошелся и спросил, почему я требую, чтобы забор сносили за счет Самира – зятя Манафовой? На что я ответил, что он представляет Манафову в суде. На что Э. Гасанов дал просто парадоксальный ответ: тогда иди и скажи рабочим, чтобы снесли за свой счет.

Какой отсюда следует сделать вывод? Наша судебная система обоснована даже на абсурде, они крутят как хотят.

Из-за того, что я последние два года не работаю, я не могу нанимать адвокатов. В принципе, смысла нет. Дело и так я выиграл – во всех инстанциях. А в начале процесса – да, я нанимал. Но мне сказали так: 2 тысячи нам и еще 3 тысячи – судье. А зачем мне платить кому-то? Я отстаиваю СВОЮ ЗАКОННУЮ ТЕРРИТОРИЮ. Получается, что адвокатская система в Азербайджане – это система маклерская. За эти годы я изучил все законы, неплохо «подковался» в юриспруденцию, проходя все круги судопроизводства на собственном опыте. На своих судах я всегда выступал сам. Противоборствующая сторона была с двумя адвокатами, и я «разрывал» их в пух и прах.

Далее. Пока дело рассматривалось в суде у Э. Гасанова, противоборствующая сторона послала запрос в Государственный комитет по Земле и Картографии, чтобы приготовить для себя план кадастра, но им в Комитете отказали. Тогда они подали в суд на Комитет. Я узнал об этом случайно. Процесс с Комитетом длился где-то год, потом они забрали обратно свое заявление. После этого я подал на противоборствующую сторону в суд, чтобы они освободили мой участок. В суде Хазарского района меня поддержали, а Эльнур Гасанов в апелляционном суде пытался крутить, но после моих жалоб Президенту и в Коллегию адвокатов он изменил свое поведение, заодно вынес это самое «историческое» решение по сносу забора за счет рабочих.

Рядом с моим участком есть участок их родственников, которые утверждают, что участок этот выдан отцу и сыну. Но между ними – высокий забор. И потом, на первом суде, когда они пришли с документами, их документы тоже не приняли, так как они – липовые. Получается, что эта семья сначала захватила один участок, затем хочет таким же образом захватить мой. До этого я дважды сносил их ворота с забором, и писал жалобу в полицию о захвате участка, но никто не принял никаких мер. Я пожаловался еще раз 1-е отделение полиции Хазарского района на захват моего участка, тем более, что в 2015 году ужесточили 188-ю статью УК АР (Нарушение права собственности, пользования и аренды земли), и если раньше за это наказывали штрафом в размере 500 манатов, то сейчас сумма штрафа равняется 7-10000 манатов, а при повторной попытке – от 8 до 10 лет лишения свободы. Но и тут я натолкнулся на этот самый «тапш». Следователь, подполковник Юсиф Алиев мне сказал, что если он примет это заявление и даст ему ход, то ему придется снять погоны. И тут же предложил «альтернативный выход»: пусть, дескать, строят, а ты сноси. А еще лучше – пусть он тебя ударит, и мы откроем уголовное дело против него. Такой вот «расклад». Но я же прекрасно знаю, что при этом «тапше» даже если он меня ударит, а не я его – то уголовное дело все равно откроют против меня!

Я оказался в ужасном положении. Имея земельный участок, которым я владею на законных основаниях (согласно решениям всех судов), я не могу его продать, потому что он захвачен, и никто никаких мер принимать не хочет. В данный момент на меня открыты дела в нескольких судах из-за банковских долгов, и у меня нету средств, чтобы решить свои проблемы. Вот уже несколько лет я не работаю. У меня четверо детей. Моя мать скончалась два месяца назад от инфаркта, который разбил ее на нервной почве. И теперь мне терять нечего. Самое дорогое я уже потерял, в том числе и веру в справедливость.

Мое видеообращение к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву – это последняя надежда докричаться до Правды. В этой стране не работают ни Законы, ни Указы самого Президента. Их наглейшим образом игнорируют и саботируют. Куда я только не обращался! Даже в комитет по борьбе с коррупцией, но мне всякий раз говорят: в вашем деле нет никакого криминала. Обращайтесь в суд. На мои заявления о том, что я уже 5 лет по судам мотаюсь, только руками разводят. В суде говорят – обращайтесь в полицию – в полиции говорят – подавайте в суд. Замкнутый круг!

Поразительно то, что Азербайджан предоставляет помощь всем – в том числе и армянским правозащитникам, а я, гражданин Азербайджана, не могу добиться справедливости вот уже 5 лет, несмотря на то, что правда на моей стороне. Зная, что в этой стране может случиться что угодно, я переоформил земельный участок на имя своего отца. В случае, если со мной что-то произойдет, он продолжит борьбу.

P.S. На самом деле эта история – очередное звено в бесконечной цепи беспредела, сковывающей граждан нашей страны, в которой правят только деньги и «тапш» большого чиновника. До такой степени недосягаемого, что только при одном упоминании его имени меркнет всё. И, в первую очередь, Закон, который, по словам г-на Президента «для всех одинаков». Видимо, не для всех.

Яна Мадатова

Фото — Илькин Зеферли