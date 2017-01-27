«Решение нагорно-карабахского конфликта должно быть таким, чтобы все стороны ощущали себя победителями».

В интервью сайту «Mediamax» французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти заявил, что суть работы сопредседателей заключается в коллективном подходе, основанном на взаимном доверии, конфиденциальности, конструктивности и постоянном обмене мнениями.

«Мой личный вклад и идеи будут в этих рамках. Я намерен активно работать как честный посредник, в надежде создать такую динамику, которая в итоге приведет к справедливому и стабильному разрешению Карабахского конфликта. В декабре 2016 года я посетил регион и имел честь встретиться с президентами Алиевым и Саргсяном, министрами иностранных дел двух стран и другими ключевыми деятелями. Их замечания и советы очень ценны для меня, поскольку мне было важно понять позиции, цели и «красные линии» сторон, чтобы должным образом выполнять свою работу. В конечном счете, решение должно быть таким, чтобы все стороны ощущали себя победителями. Думаю, сложнее всего будет восстановить доверие и диалог между сторонами, для чего нужно обеспечить здравую, эффективную и сильную динамику. Нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить возобновление вооруженных действий или любые вспышки насилия, поскольку они навредят всем».

Как отметил Стефан Висконти, сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион:

«Точной даты визита пока нет, но, по всей вероятности, сопредседатели весной посетят регион для консультаций со сторонами».