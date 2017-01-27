28 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, снег. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2° мороза, днем 1-3° тепла, в Баку ночью 0°, днем 1-3° тепла.

Атмосферное давление 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана будут идти дожди, мокрый снег и снег. Местами возможен туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2°, днем 2-6° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. Дороги покроются льдом.