Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тяжелые задачи в экономике можно решить, только объединившись, и напомнил, как «братская Украина» в настоящее время «воюет за независимость», передает БелТА.

Лукашенко заявил, что Белоруссии «очень дешево» досталась независимость, добавив, что за нее «все народы воевали» и сейчас «воюет наша братская Украина».

По его словам, аналог украинского кризиса не должен произойти в Белоруссии. «Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый», – отметил Лукашенко, добавив, что главное направление борьбы его страны за независимость проходит через экономику.

В связи с этим Лукашенко призвал ускоренными темпами заниматься развитием экономики.

Заявление Лукашенко сделал на фоне спора Москвы и Минска о поставках нефти. 20 января Лукашенко уже заявил, что сокращение поставок в Белоруссию российской нефти необходимо заместить альтернативными вариантами, напоминает издание Взгляд.

Также в начале января Лукашенко заявил, что никому не позволит унижать белорусский народ, а также добавил, что земля и государство достались народу Белоруссии в борьбе и войнах, «в непростой исторической действительности».