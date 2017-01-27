Госдума в третьем чтении приняла законопроект, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье. За проголосовали 380 депутатов, против – трое, сообщает Republic.

Проект закона предлагает считать «побои в отношении близких людей» административным нарушением, повторное привлечение к ответственности грозит уголовным наказанием.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов, ранее с такой инициативой выступила сенатор Елена Мизулина.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин называлдекриминализацию побоев «условием для создания крепких семей». В Кремле призывали не приравнивать семейные конфликты к насилию.

В январе 2017 года ВЦИОМ провел опрос, 59% участников которого высказались за закон о декриминализации побоев, против были 33% опрошенных. Негативно к любому насилию в семье отнеслись 79% респондентов, 19% посчитали допустимым иногда ударить супруга или ребенка.