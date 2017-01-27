Очередное безответственное и популистское выступление начальника генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна вовсе не удивительно, говорится в комментарии министерства обороны Азербайджана относительно заявления, озвученного ранее Акопяном.

В оборонном ведомстве отметили, что представители преступного военно-политического руководства Армении до апрельских событий также выступали со схожими обращениями.

«Все хорошо помнят, что именно после апрельской операции Серж Саргсян, поняв, что дальнейшее нахождение Акопяна в Нагорном Карабахе приведет к его физическому уничтожению, был вынужден срочно перевести его в Ереван. Потерпев сокрушительное поражение после апрельских боев, руководители Армении и командование армянской армии, пытаются провокационными выступлениями ослабить политическую, социальную и общественную напряженность в стране. Однако Мовсес Акопян должен осознать, что современное оружие, которое применит азербайджанская армия, гораздо разрушительнее использованного в апрельских боях, и приведет к полному уничтожению армянской армии», — сказано в заявлении минобороны Азербайджана.

М.Акопян накануне заявил, что «те, кто попытаются начать новую войну, должны знать, что для них уготованы ракеты, которые с точностью в 15 метров могут поразить их цель. Особенно политические деятели в Азербайджане должны чувствовать эту угрозу, поскольку именно они пытаются развязать войну».